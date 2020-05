One-Punch Man: sarà Ryan Reynolds il Saitama del live action?

Da quando, con sorpresa di tutti, la Sony Pictures ha annunciato l'intenzione di realizzare un adattamento live action della celebre saga di One-Punch Men, i fan sono impazziti. Alcuni hanno preso la notizia positivamente e hanno già iniziato a fare le prime speculazioni su quale attore di Hollywood potrebbe interpretare l'eroe pelato.

Però c'è anche una fetta di appassionati che invece non ha preso per niente bene la notizia di un film su One-Punch Man. In ogni caso, si è o non si è favorevoli a un adattamento, la realtà è che se la Sony ha intenzione di realizzarlo, le probabilità che lo tiri fuori sono molto alte. Pertanto non ci resta che sperare facciano un buon lavoro, spingendo anche i più scettici a ricredersi.

Come abbiamo detto ci sono anche molti fan che stanno già iniziando a gridare al vento i nomi degli attori che potrebbero ricoprire alla perfezione il ruolo di Saitama e tra questi c'è un utente di Reddit, il cui post potete vedere in calce all'articolo, che insieme a un amico (come dice nella didascalia) ha pensato, udite udite, al grande e popolare Ryan Reynolds, conosciuto in questi anni soprattutto per aver interpretato l'eroe Marvel Deadpool.

Se ciò non bastasse, per mostrare la bontà della propria intuizione, ha anche realizzato un poster in cui viene riproposto l'attore senza capelli e con indosso l'inconfondibile costume giallo munito di mantello bianco di Saitama.

C'è da dire che Reynolds possiede il carisma e l'ironia giusta per interpretare un personaggio come il nostro eroe, dal momento che c'è già riuscito egregiamente rivestendo i panni di un personaggio complesso come Deadpool.

Tu cosa ne pensi? Secondo te chi, ad Hollywood, potrebbe interpretare alla perfezione Saitama? Scrivilo qui sotto nei commenti.