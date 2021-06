One-Punch Man: una sadica Monster Princess Do-S nel cosplay di Beke Jacoba

In corso dal 2009, il webcomic One-Punch Man ha introdotto al mondo fumettistico il personaggio di Saitama e tutto l'universo eroistico che gli gravita intorno. Questo mondo fatto da personaggi strani, mostri e poteri di vario genere è stato poi ripreso nel 2012 da Yusuke Murata e da quest'ultima versione ne è stato tratto un anime in due stagioni.

La seconda stagione di One-Punch Man non ha convinto appieno il pubblico, ma è stato comunque un progetto importante per far proseguire la storia di Saitama e dei suoi colleghi. Stavolta, l'eroe pelato e l'associazione degli eroi sono stati alle prese con dei mostri particolari, tutti unici e con un design che salta all'occhio.

Ovviamente, mostro non vuol dire per forza brutto. Infatti tra l'esercito di nemici di One-Punch Man c'è anche Do-S, detta anche Monster Princess, una creatura con un fisico femminile molto accentuato e che indossa una divisa nera di pelle che richiama al suo sadismo.

Il personaggio ha preso vita nel cosplay creato da Beke Jacoba, nota modella che posta i suoi scatti su Instagram. Il cosplay di Monster Princess ripreso nel post in basso vede la cosplayer indossare la particolare divisa del mostro e riprodurre fedelmente tutti i dettagli, compresa la rosa nei capelli biondi e la sclera degli occhi nera.

Anche la cosplayer Kim Kaguya si era dedicata a un cosplay su Do-S.