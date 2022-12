One-Punch Man: quante sono le saghe del manga e come sono suddivise? Lo schema completo

Pur non essendo uno shonen, la natura particolare di One-Punch Man lo ha reso uno dei manga più famosi dell'ultimo decennio. Anche se rispetto all'inizio e rispetto al periodo in cui uscì la prima serie animata, la popolarità di One-Punch Man si è ridotta, ciò non toglie che l'opera rimanga ancora sulla cresta dell'onda.

Da quando è stato introdotto Saitama a oggi, in One-Punch Man sono stati presentati tanti archi narrativi che hanno mandato avanti la storia, introducendo il pelato al mondo dei super eroi e a tutte le minacce che questi devono affrontare. C'è ancora molto da raccontare, vista la prosecuzione dei webcomic di ONE, ma vediamo al momento la situazione delle saghe di One-Punch Man: quante ce ne sono e quanti capitoli coprono?

Viene in aiuto un'infografica realizzata da Ekaji e pubblicata su Reddit: come potete vedere in basso, l'immagine è molto lunga e la gran parte della storia di One-Punch Man è stata dedicata alla saga dell'associazione dei mostri, almeno per ora. Proprio su questi capitoli si basano molti contenuti della stagione 2 dell'anime, che per ora si è fermata all'adattamento del capitolo 85 del manga. Si hanno al momento ben quindici archi narrativi in One-Punch Man, escludendo quello appena iniziato e ancora senza un nome ben preciso. Gli attuali 176 capitoli sono stati perlopiù suddivisi in archi particolarmente brevi, come si può notare dalla grafica.

Questo schema aiuta a capire quanto materiale effettivamente può essere adattato in One-Punch Man stagione 3, che dovrebbe completare l'arco dell'associazione dei mostri. Per ora non è noto quanti episodi realizzerà Studio MAPPA per la terza fase di questo anime, sicuramente però verrà continuato il processo iniziato con le ultime puntate.