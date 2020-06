One Punch Man: Saitama diventa un'affascinante eroina nell'ultimo cosplay di helloiamkate

One Punch Man è un'opera che è riuscita a riunire attorno a sé, nonostante alcune tematiche tipiche dell'universo shonen, migliaia di appassionati sia dal fronte maschile che femminile. A tal proposito, una talentuosa cosplayer ha voluto omaggiare il celebre protagonista con una straordinaria interpretazione.

In attesa del capitolo 132 di One Punch Man, a cui Murata sta ritardando per ultimare i lavori sul volume 22 del manga, in rete i fan dell'opera continuano a supportare il franchise attraverso geniali manifestazioni di creatività, l'ultima delle quali realizzata dalla talentuosa cosplayer helloiamkate, che vanta persino di oltre 100 mila seguaci su Instagram.

Il suo straordinario cosplay di Saitama, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, immagina il celebre eroe nei panni di un'eroina per hobby, con tanto di costume particolarmente sensuale. L'interpretazione è stata particolarmente apprezzata dai fan, in quanto la caratteristica principale del personaggio, ovvero la "mitica pelata", è stata puntualmente riprodotta. La foto ha riscosso particolare clamore nella community dedicata del social network con oltre 5 mila manifestazioni di apprezzamento e centinaia di commenti.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo straordinario cosplay realizzato da helloiamkate, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata a questo entusiasmante dettaglio nascosto da Madhouse nella prima stagione di One Punch Man.