One-Punch Man: Saitama arriverà mai nella classe S degli eroi?

Purtroppo per lui, Saitama è stato introdotto come eroe di classe C nell'organizzazione degli eroi. L'associazione che governa tutti gli eroi di One-Punch Man fece fare un test al protagonista, poco dopo le prime saghe. Test fisici, test mentali di vario tipo: i primi tutti passati senza problemi, i secondi invece con grosse difficoltà.

E così a Saitama fu affibbiato un soprannome ridicolo e il suo ingresso nella classe C dell'associazione degli eroi decretò l'inizio dall'ultimo scalino di One-Punch Man, tutto questo mentre il suo allievo Genos era già in classe S a causa delle sue prodigiose capacità. Ovviamente Saitama non passa inosservato e, prendendo parte a tanti eventi, volente o nolente, conquista punti e piano piano inizia una scalata. Dapprima entra nella classe B, poi addirittura in classe A.

A questo punto, una domanda è logica: Saitama entrerà mai in classe S? Riuscirà il protagonista di One-Punch Man a diventare il più forte di tutti? La sua forza lo porrebbe già tra i più forti del gruppo, dato come sta tenendo testa a Tatsumaki nell'attuale arco narrativo del manga. C'è però bisogno che tutti prendano visione del suo valore, e ciò può essere fatto soltanto affrontando mostri durante l'avanzare delle varie saghe.

La domanda quindi al momento non ha risposta, ma è impensabile che Saitama non si faccia un nome prima della fine del manga, diventando una personalità quasi divina nel mondo di One-Punch Man, visti anche i risvolti del finale della saga dell'associazione dei mostri e del finale dello scontro galattico con Garou. Quindi, Saitama arriverà in classe S molto probabilmente prima della fine, voi che ne pensate?