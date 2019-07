One-Punch Man: Saitama diventa una cover per smartphone

La seconda stagione dell'adattamento animato di One-Punch Man è recentemente concluso e noi vi consigliamo di leggere la nostra recensione del lavoro del JC Staff. Come ben saprete, tra un combattimento e l'altro la serie è solita presentare un grande numero di scene destinate a diventare meme per gli appassionanti.

La conclusione della seconda stagione ha lasciato in libertà King Orochi, Garou e l'Associazione Esseri Misteriosi e chi meglio del nostro eroe pelato Saitama può mettere in salvo il vostro smartphone da loro e da improvvise cadute?

Un fan della serie, conosciuto su Reddit come Lonkishtik, ha condiviso una foto della cover di un suo amico che piacerà sicuramente a tutti gli appassionati come loro. In calce alla notizia potete trovare la fantastica cover che ci fa sicuramente sperare che non gli cada mai al suolo, altrimenti, data la potenza di Saitama, non sappiamo cosa potrebbe accadere.

La seconda stagione della serie, nonostante abbia introdotto numerosi villain, ha sottolineato ancora di più come il vero nemico di Saitama sia la sua stessa forza, che lo porta ad annoiarsi ad ogni scontro. Infine, vi ricordiamo che il creatore del manga, ONE e un animatore della serie hanno reso omaggio a One-Punch Man 2 con dei bellissimi disegni.