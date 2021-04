One-Punch Man: Saitama entra in azione con questo cosplay al femminile

Nonostante non sia particolarmente discussa come in precedenza, la serie One-Punch Man continua ad essere seguita e apprezzata da moltissimi lettori e appassionati, molti dei quali decido di vestire, con degli spettacolari cosplay, i panni degli eroi o dei mostri creati da One e resi alla perfezione tramite lo stile di Yusuke Murata.

In attesa di sapere chi vestirà i panni di Saitama nel live action prodotto da Sony e ispirato alla serie, l'artista conosciuta su Instagram e sui social come @missbricosplay, ha deciso di dedicare al protagonista uno speciale cosplay. Come potete vedere dal post riportato in calce alla notizia, si tratta di un'interpretazione alquanto fedele del design originale di Saitama, se si esclude l'assenza della parte inferiore della sua iconica tuta gialla, con tanto di guanti e stivali rossi, e mantello bianco.

Le pose assunte alla fine della clip donano carattere a questo particolare cosplay, cosa che verrebbe sicuramente apprezzata da Genos, il cyborg co-protagonista e discepolo di Saitama, nonché uno degli eroi più promettenti a far parte dell'Associazione. Cosa ne pensate di questo simpatico omaggio ad uno dei protagonisti più riconoscibili e potenti dei seinen moderni? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Ricordiamo che per il capitolo 139 Murata ha pubblicato un'immagine esclusiva sui social, e vi lasciamo scoprire chi vincerebbe in uno scontro tra Goku e Saitama.