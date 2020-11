One-Punch Man: Saitama e gli altri eroi pronti all'azione nello splendido sketch di Murata

Il capitolo 136 di One-Punch Man avrebbe dovuto vedere la luce lo scorso 22 novembre, ma per il momento tutto tace. In attesa del prosieguo della serie di ONE, l'artista Yusuke Murata ha deciso di fare un piccolo regalo ai propri follower, ricordandogli attraverso una meravigliosa illustrazione che la serie è ancora nei suoi pensieri.

In calce potete dare un'occhiata allo sketch in bianco e nero, in cui sono ritratti alcuni degli eroi più amati dei fan come Bang, Metal Bat e molti altri ancora. Stranamente il disegnatore ha riservato poco spazio a Tatsumaki, una delle sue preferite in assoluto, ma considerando che si tratta di un artwork realizzato qualche tempo fa è possibile che non fosse ancora tanto innamorato dell'eroina.

Yusuke Murata non è nuovo a questo tipo di omaggi. Il disegnatore condivide spesso nuovi e vecchi artwork sul suo profilo Twitter, e giusto qualche giorno fa ha realizzato un meraviglioso disegno di Spider-Man per celebrare l'uscita del videogioco Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

In attesa di qualche informazione legata all'uscita del nuovo capitolo, vi ricordiamo che il numero 135 di One-Punch Man ha visto la luce il mese scorso, con il ritorno di una figura leggendaria. Recentemente il manga ha anche superato la soglia delle 22 milioni di copie in circolazione, un'altra grande notizia a testimonianza dell'ottimo lavoro svolto dai due autori.