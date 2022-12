One Punch Man: Saitama contro Garou in questa animazione fan-made

L'annuncio della stagione 3 di One Punch Man si è fatto attendere a lungo ma finalmente, qualche settimana fa, il sequel è stato confermato tramite una locandina con Saitama e Garou. La notizia è stata accolta ovviamente con entusiasmo tanto che la community ha ripreso ad omaggiare la saga con manifestazioni di creatività.

La nuova stagione di One Punch Man, tuttavia, vedrà l'ennesimo stravolgimento in sede di produzione con l'anime che verrà adesso affidato allo studio MAPPA dopo che le prime due parti erano state realizzate in ordine da Madhouse e J.C. Staff. Non si conoscono ancora le motivazioni dietro questo cambiamento di rotta, ma vi terremo aggiornati in attesa di ulteriori novità sulla stagione 3.

Ad ogni modo, nel frattempo che la produzione sciolga le riserve per mostrare un primo trailer promozionale, l'animatore noto come KIECA ha realizzato una piccola clip di un paio di secondi in cui immagina lo scontro tra Saitama e Garou. Il video in questione, allegato in calce, è frutto di un Key Animator che ha collaborato a progetti importanti come l'anime di ONE PIECE e non solo.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa clip e cosa vi aspettate dallo scontro tra Saitama e Garou in futuro? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.