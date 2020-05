One-Punch Man: Saitama e Genos si affrontano nel trailer dell'adattamento fan made

Non è solo la Sony ad essere al lavoro su un adattamento live action di One-Punch Man: anche un gruppo di fan ha deciso di cimentarsi in questa impresa, condividendo un breve trailer incentrato sullo scontro tra Saitama e Genos.

Dopo essere riusciti a raccogliere dei fondi grazie ad una campagna Patreon, il gruppo guidato da Elliot C. Rosen, ha dato il via alla produzione di un adattamento live action dell'opera di One, condividendo su YouTube un filmato che ci permette di vedere la prima parte della sfida tra Saitama e Genos. Il protagonista del manga sarà interpretato da Alfred Hsing, mentre il suo rivale avrà il volto di Yoshi Sudarso, attore e stunman apparso nelle puntate dei "Power Rangers". Il trailer ha avuto un notevole successo tra i fan del manga, raggiungendo la cifra di quasi 60 mila visualizzazioni in meno di ventiquattro ore, mentre i numerosi commenti degli appassionati sono di apprezzamento per il lavoro svolto finora dal gruppo RE:Anime, che si è occupato di creare dei corti ispirati alle maggiori opere dei manga giapponesi.

In attesa di avere ulteriori notizie sull'adattamento live action prodotto da Sony o sulla terza stagione dell'anime, vi lasciamo con questo divertente fotomontaggio a tema One-Punch Man.