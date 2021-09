One-Punch Man: Saitama e Genos diventano ragazze in due splendide fan art genderbent

One Punch-Man è una serie con pochi rivali nel campo degli action shonen, sia per merito dei carismatici personaggi creati da ONE che per i meravigliosi disegni di Yusuke Murata. A parte Tatsumaki però, il manga non è certo pieno grandi personaggi femminili, e un fan ha provato a rimediare realizzando delle fan art genderbent di due protagonisti.

In calce potete dare un'occhiata ai due disegni di Dieb7727, un noto artista che spesso rivista gli eroi del manga di One-Punch Man in chiave femminile o maschile, cercando di immaginare come apparirebbero se fossero membri del sesso opposto. Poche settimane fa il disegnatore aveva realizzato degli splendidi artwork di Fubuki e Tatsumaki, e oggi è toccato a Saitama e Genos.

L'eroe per hobby viene reimmaginato con una tuta intera leggermente modificata, con un paio di shorts a sostituzione dei pantaloni lunghi e un paio di stivali di colore rosso. Genos invece mantiene il suo solito vestiario, con qualche piccola modifica e un nuovo taglio di capelli. Le due fan art sono state molto apprezzate dagli utenti Reddit, e noi ovviamente vogliamo sapere la vostra.

Cosa ne pensate? Vi convince questo design al femminile? Ditecelo nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che One-Punch Man tornerà l'8 ottobre con un nuovo capitolo, il numero 150.