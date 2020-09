One-Punch Man: Saitama e Genos si prendono una pausa nel nuovo sketch di ONE

Nel corso degli anni abbiamo discusso spesso del singolare stile artistico di ONE, sicuramente meno maestoso e impattante di quello di Yusuke Murata, ma comunque apprezzato da decine di migliaia di fan. L'autore del resto non ha mai smesso di disegnare, e poche ore fa ha deciso di realizzare un nuovo sketch per festeggiare l'arrivo dell'autunno.

In calce potete dare un'occhiata all'illustrazione, in cui sono ritratti Saitama e Genos mentre si concedono un piccolo break in mezzo ai boschi. Il post ha ottenuto più di 30.000 mi piace in meno di 24 ore, non che sia una novità per il papà di One-Punch Man e Mob Psycho.

ONE ha confessato più volte di voler migliorare ancora sotto il profilo artistico, e il passaggio dai primi disegni del webcomic di One-Punch Man alle ultime tavole di Mob Pyscho 100 è una riprova più che sufficiente dell'impegno profuso dal mangaka. Raggiungere il livello di Yusuke Murata probabilmente è impossibile, ma considerando che il webcomic incentrato sulle avventure di Saitama è ancora in corso, ogni miglioramento non può che essere il benvenuto.

E voi cosa ne pensate? State leggendo One-Punch Man? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alla splendida Concep Art di Genos realizzata poco tempo fa da un'artista cinese.