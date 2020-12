One Punch Man: Saitama e Genos sono protagonisti di un'epica figure di TriEagles Studio

One Punch Man è un titolo che sta diventando via via sempre più popolare grazie alla dote narrativa di ONE e al talento artistico di Yusuke Murata. Forte anche di due stagioni televisive, seppur nettamente differenti a livello qualitativo, l'opera ha riscosso una discreta popolarità anche in occidente.

Da qualche ora sulle nostre pagine sono disponibili gli spoiler sul capitolo 137 di One Punch Man incentrati sul passato di Tatsumaki e sul suo primo incontro con Blast. Attualmente non sappiamo se verrà prodotta o meno una terza stagione dell'anime, nonostante lo staff abbia promesso di fare il possibile affinché ciò avvenga.

Ciò che invece non si è mai fermato è il merchandising a tema che prosegue senza sosta giorno dopo giorno. L'ultima trovata a riguardo è di TriEagles Studio che ha realizzato un epico modellino in scala di Saitama e Genos intenti a scatenare due potenti attacchi. La statuetta, che potete ammirare in calce alla notizia, è disponibile al preordine sul sito di fanatic anime store, accessibile tramite il link alla fonte, al prezzo di circa 180 euro.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa figure di TriEagles Studio, vi piace? Diteci cosa ne pensate, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro in fondo alla pagina.