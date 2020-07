One Punch Man: Saitama nella realtà? Ecco come apparirebbe in un'esilarante clip

One Punch Man è uno dei titoli che sta acquisendo sempre più successo in tutto il mondo, complice anche due stagioni televisive che hanno aiutato la diffusione del franchise in occidente. Merito di questa popolarità, tuttavia, è attribuibile al geniale immaginario ideato dal duo composta da ONE e Yusuke Murata.

Il grande lavoro del disegnatore di One Punch Man, che ha deciso in proprio le modifiche apportate al web comic originale, si evincono soprattutto nella resa grafica del manga che risulta ora una delle opere visivamente più gradevoli del panorama shonen. Il talento artistico di Murata è accompagnato da un geniale sceneggiatore che ha curato con perizia di dettagli un immaginario esilarante e variegato.

Recentemente, un fan, un certo Jag_00, ha provato a fare qualcosa di particolare, ovvero ricostruire il volto di Saitama attraverso la computer grafica. Il risultato in questione, che potete ammirare in calce alla notizia in una clip, ritrae l'iconico protagonista mentre muta il proprio buffo sguardo in uno decisamente più serio. L'esilarante video ha riscosso un notevole clamore nella community dedicata di Reddit, con migliaia di manifestazioni di apprezzamento e decine di commenti.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa ricostruzione, vi piace? Diteci la vostra, come sempre, con un commento qua sotto, ma non prima di aver recuperato gli spoiler del capitolo 132 di One Punch Man che promettono un sexy ritorno.