One-Punch Man, Saitama ha ricordi di quell'evento infausto? Ecco la risposta ufficiale

In One-Punch Man, Saitama è un eroe dalla forza spropositata, capace di fare dei viaggi eccelsi e portare a termine ogni obiettivo che si prefissa: lo dimostra soprattutto quando salva Genos durante l'arco narrativo dell'Associazione Esseri Misteriosi. Tuttavia, riguardo quest'evento, una fetta del pubblico ha un dubbio che necessita di essere sciolto.

Il capitolo 166 di One Punch Man ha scioccato i lettori quando Garou ha ucciso Genos, il più caro amico di Saitama, sfondando il corpo del cyborg e rubando il suo nucleo. Alla vista della morte del suo fidato apprendista, l'eroe da un solo pugno si è finalmente impegnato seriamente, ponendosi l'obiettivo di sconfiggere il suo nemico una volta per tutte e salvare il proprio allievo.

Realizzando che la Terra non avrebbe potuto sopportare l'impatto dei loro attacchi, l'eroe di Classe S numero uno Blast ha trasportato i due lontano dal pianeta. Questa situazione ha permesso a Saitama di sfogarsi finalmente contro un avversario in grado di tenere il passo con i suoi attacchi: l'eroe, alla fine, ha sopraffatto Garou con la sua immensa potenza. Gli attacchi e i poteri di quest'ultimo non hanno potuto fare nemmeno un graffio al suo avversario. In questa lotta, Saitama è riuscito a crescere ancora di più, ma non sembra essere servito poiché l'eroe non ha ricordi della battaglia contro Garou.

Quando il villain comprende la gravità delle sue azioni, trasferisce i suoi poteri a Saitama e gli permette di tornare indietro nel tempo e impedire l'accadimento di questo nefasto futuro. È così che l'eroe tira un ultimo pugno prima che Garou attivi la sua forma cosmica e, in questo modo, permette a Genos di salvarsi prima di perdere il suo nucleo. Nel capitolo 168 di One Punch Man, Saitama cede il precedente nucleo a Genos, che così scopre le gesta del suo maestro per salvarlo.