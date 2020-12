One-Punch Man: Saitama e una splendida Mizuki protagonisti del Volume 23 del manga!

Shueisha ha recentemente mostrato la splendida copertina del ventitreesimo Volume di One-Punch Man, in uscita in Giappone il 4 gennaio 2021. La cover di Murata è dedicata ancora una volta ad un intimidatorio Saitama, mentre la back cover mostra una magnifica Mizuki in tenuta da allenamento, in compagnia di Lin Lin.

Mizuki ha debuttato nel capitolo 93 di One-Punch Man, ed è velocemente diventata una delle eroine più amate dai fan. Per Murata si tratta di un bel cambio di passo, visto che in precedenza aveva dedicato solo un'immagine a colori all'eroina di classe B nella back cover del Volume 20, in un'illustrazione che sprizzava fan service da tutti i pori.

One-Punch Man ha da poco raggiunto l'incredibile totale di 22 milioni di copie in circolazione e gran parte del successo dell'opera è dovuta ai magnifici disegni di Yusuke Murata. L'opera ha da poco pubblicato il capitolo 136, e sta per raggiungere il climax con lo scontro tra due grandi personaggi.

Il Volume in questione, il numero 23, dovrebbe arrivare in Italia nel corso del 2021, insieme all'attesissimo Volume 22. Planet Manga ha pubblicato l'ultima raccolta lo scorso luglio, e presto saranno rivelate informazioni sui numeri successivi.

