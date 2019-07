One Punch Man: Saitama viene illustrato in stile DC Comics in questa illustrazione

One-Punch Man è un'opera che si diverte a parodizzare l'etica dei supereroi sfociando molto spesso in situazioni comiche e sopra le righe. Il protagonista, per cominciare, non sembra avere la canonica corporatura dell'eroe muscolosa e abnorme, eppure è il personaggio più forte del suo universo narrativo.

Un fan di reddit, Alphonese_E1410342, ha rielaborato Saitama ponendo rimedio a questo aspetto. La sua rappresentazione, che potete vedere in calce, si ispira allo stile di David Finch conferendo al personaggio una struttura anatomica eccezionale e un atteggiamento per nulla scanzonato.

Quest'ultimo aspetto è sottolineato soprattutto dalla mancanza delle pupille nel tratteggio degli occhi, che fanno apparire Saitama inaspettatamente serio e minaccioso. L'uso del nero, poi, è davvero notevole, ed evidenzia ancor di più la maestria dell'artista.

Questa illustrazione rimanda moltissimo al design del Cavaliere Oscuro, due eroi agli antipodi e con possibilità diametralmente diverse ma entrambi fortissimi e determinati a mantenere la pace nel loro universo di appartenenza.

Insomma, con questo stile Saitama sembra essere uscito da un fumetto della DC Comics, ma in ogni caso siamo in buone mani con Yusuke Murata alla direzione artistica del manga, che in ogni capitolo ci sorprende per la qualità con la quale rappresenta i suoi personaggi e le ambientazioni. E chissà che non vedremo Saitama disegnato in questo modo anche da lui in qualche vignetta comica.

Yusuke Murata ha disegnato uno one-shot disponibile alla lettura sul sito di Manga Plus, mentre il capitolo 113 è finalmente arrivato, e un eroe viene messo a dura prova all'interno di uno scontro senza esclusione di colpi. Neanche a dirlo, la messa in scena è superba.