One-Punch Man: Saitama VS Tatsumaki, chi ha vinto? L'esito dello scontro

Da quando Saitama ha messo piede nella fortezza per gli eroi, costruita dopo l'assalto dei mostri, non c'è stata pace per lui. Il suo pomeriggio di giochi preparato con King non ha avuto luogo e invece ha dovuto occuparsi di una scocciatura dopo l'altra, una in particolare che ha preso corpo negli ultimi capitoli di One-Punch Man.

L'assalto dell'organizzazione Tsukuyomi ha portato a una fase di discordia tra le due sorelle Tatsumaki e Fubuki, ma l'intervento di Saitama ha almeno allontanato la sorella maggiore, permettendole di sfogarsi. E così negli ultimi capitoli di One-Punch Man c'è stato un Saitama VS Tatsumaki, dapprima ambientato nelle lande desolate intorno la fortezza, poi spostatosi più volte in città grazie ad attacchi pazzeschi di entrambi, poi è ritornato di nuovo in quella zona desertica iniziale, cosa che ha creato non pochi problemi a tutti.

Però, alla fine, c'è stato un vincitore. Saitama VS Tatsumaki è stato vinto da Saitama, con l'eroe pelato che ha resistito a qualunque attacco psichico lanciato dall'eroina di classe S. In particolare l'ultima presa ha utilizzato molto potere a causa della resistenza di Saitama, e ciò ha indotto allo svenimento Tatsumaki che ha poi ripensato al suo passato e a Blast. Non c'è stata quindi la possibilità di vedere la sconfitta di Hagemanto, per l'ennesima volta vincitore, anche se stavolta ha dovuto resistere più del previsto.

Ora Tatsumaki riconosce la forza di Saitama ed è diventata più morbida con la sorella e i suoi seguaci. Purtroppo, per vedere il seguito, bisognerà attendere dato che One-Punch Man sarà in pausa per alcune settimane, fino alla seconda metà di aprile quando verrà pubblicato il capitolo 183.