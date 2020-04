One Punch Man: un sanguinario Garo in una straordinaria action figure da quasi 300 euro

Circa un anno fa One Punch Man 2 compieva il suo debutto, dopo una prima stagione tra tecnicismi e pura epicità. Anche se ad oggi non si ha ancora alcuna informazione in merito a una presunta terza serie, il merchandising del franchise continua a produrre straordinari oggetti a tema.

Tra bellissimi cosplay di Fubuki e di Tatsumaki, la divertentissima opera di ONE e Yusuke Murata è tuttora uno dei titoli più apprezzati in tutto il mondo. Recentemente, inoltre, Model Palace Studio si è impegnata a realizzare una nuova action figure a tema, la stessa che potete ammirare in tutto il splendore in calce alla notizia, che ritrae lo sterminatore di eroi Garo.

Nella fattispecie, lo spietato villain è ritratto coperto di sangue dalla testa ai piedi, esattamente nel momento in cui si scontra a piena potenza contro l'ex maestro Bang. Il modellino in scala della compagnia, ad ogni modo, sarà accompagnato da tre diverse capigliature e sarà inoltre disponibile soltanto a partire dal mese di settembre, seppur sia già attualmente preordinabile alla modica cifra di 267 euro, a cui si aggiungono le eventuali spese di spedizione che avvicinano il prezzo ai 300.

In attesa dell'uscita dell'action figure targata Model Palace Studio, potete ingannare il tempo recuperando la nostra Recensione completa di One Punch Man 2. E voi, invece, cosa ne pensate di questo modellino, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito spazio qua sotto.