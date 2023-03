One-Punch Man e quelle scene tratte da Dragon Ball: le avete notate?

Ci sono tante scene che hanno fatto la storia dei manga e che, ogni tanto, vengono riprese da altri autori. Questi, magari cresciuti proprio con quelle storie, provano a svilupparla diversamente ma comunque rendendo ben nota la propria ispirazione. È ciò che è successo di recente nei capitoli di One-Punch Man di Yusuke Murata.

Il manga, che si sta occupando di adattare nella classica versione fumettistica il webtoon di ONE, è tornato in scena da qualche giorno su Tonari no Young Jump. Nel capitolo 181 di One-Punch Man del manga, ci sono alcune vignette che sono state inserite da Yusuke Murata che ricordano dei frangenti di Dragon Ball Z e Dragon Ball GT. Come si può vedere nel tweet in basso, ci sono dei confronti con Saitama e Tatsumaki anche palesi, con i due che si stanno affrontando a suon di attacchi mastodontici proprio come se fossero nel manga di Akira Toriyama.

Murata però sembra non fermarsi qui e fa lo stesso in One-Punch Man 182 che ha visto la fine dello scontro e un breve salto nel passato di Tatsumaki. Ancora giovane, Tatsumaki ricorda il momento in cui è stata salvata da Blast. L'eroe più forte di One-Punch Man è con un mantello, mentre la piccola Fubuki è dietro di lui, una scena che, come si vede in basso, ricorda il momento in cui Piccolo salvò Gohan dall'attacco di Nappa. Yusuke Murata quindi potrebbe aver scelto di omaggiare più volte il manga di Akira Toriyama negli ultimi tempi. E voi avete notato delle similitudini a livello artistico?