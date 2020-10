One-Punch Man: una sexy Monster Princess all'attacco nel cosplay di Kitana

One-Punch Man ha presentato tanti nemici grotteschi, da creature marine a esseri spaziali, o umani semplicemente modificati. Ma nessuno è stato capace di polarizzare l'attenzione quanto Monster Princess, finora uno dei mostri più sexy apparsi nel manga di ONE e Murata.

Il suo fisico prosperoso e curvilineo coperto soltanto da pochissime stringhe di pelle cattura subito l'attenzione e per questo ha ottenuto nel corso del tempo tanti cosplay. Vi abbiamo infatti presentato il cosplay di Monster Princess creato da Cauzifer pochi giorni fa, ma ora torniamo con la versione del mostro di One-Punch Man creata da Kitana_cosplay.

Il post di Kitana è diventato abbastanza virale da rimbalzare su tante altre pagine. In basso nel tweet vediamo il suo cosplay di Do-S alias Monster Princess, che oltre a mettere in risalto le sue procaci forme è anche pronta a combattere con la sua frusta, che le dona un ulteriore aspetto da sadica. Che ve ne pare di questa versione di Monster Princess nella vita reale? Un fan ha provato anche a creare un live action con Saitama.

One-Punch Man è un webcomic nato dalla mente di ONE che, dopo averlo disegnato in solitaria per anni, ha ricevuto una proposta di collaborazione da parte di Yusuke Murata. Il famoso mangaka ha portato la sua arte su Saitama e compagni rendendolo famoso con la serializzazione su Tonari no Young Jump. Da questa versione sono poi derivate due stagioni dell'anime, la prima prodotta da Madhouse e la seconda da J.C. Staff.