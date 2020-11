One-Punch Man: il capitolo 136 ha una data d'uscita, arriva l'annuncio di Murata

Sono passati circa due mesi dall'uscita del capitolo 135 di One-Punch Man, in cui i lettori hanno potuto assistere al ritorno di una figura leggendaria. Poco fa, l'artista Yusuke Murata ha finalmente svelato la data d'arrivo del nuovo capitolo, il numero 136, scusandosi per l'attesa e chiedendo ai fan di pazientare ancora per un po'.

Secondo quanto dichiarato dall'autore, il capitolo 136 di One-Punch Man sarà pubblicato all'inizio della settimana corrente, ovvero lunedì 30 novembre o martedì 1 dicembre 2020. Nello specifico, il post di Murata recita quanto segue: "Mi dispiace che l'attesa si sia prolungata così a lungo. Il nuovo capitolo di One-Punch Man sarà disponibile dall'inizio della prossima settimana, quindi vi devo chiedere di pazientare ancora per un po'! Grazie in anticipo".

Nell'ultimo trimestre ONE e Murata erano stati decisamente puntuali con le pubblicazioni, con l'ultimo, vero ritardo risalente allo scorso luglio, mese d'uscita del capitolo 132. L'attesa per il nuovo capitolo, tuttavia, è stata vissuta con particolare fervore da parte dei fan, visto lo straordinario colpo di scena mostrato nell'ultima uscita.

E voi cosa ne pensate? State aspettando il capitolo 136? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non le aveste ancora viste, poi, vi rimandiamo alle correzioni apportate dell'artista nel Volume 22 di One-Punch Man.