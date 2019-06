One Punch Man, una simpatica scena nell'ultima illustrazione di Yusuke Murata

Tra gli artisti più famosi e apprezzati nel panorama fumettistico giapponese troviamo, quasi certamente sul podio di ciascuno di noi, il talentuoso Yusuke Murata, il geniale disegnatore di One Punch Man. In collaborazione con ONE, scrittore e sceneggiatore dell'opera, il duo ha dato vita a un progetto sensazionale, artisticamente indiscutibile.

L'originale webcomic di ONE, dopotutto, non brillava di certo di un comparto visivo degno dell'opera che stava scrivendo e, per questo, risultò ancor più incredibile quando il suo genio scrittore si unì al talento artistico del sensei Murata. Chiara dimostrazione di questo imponente successo è l'espansione dell'opera anche in occidente, con una diffusione a macchia d'olio soprattutto per merito dell'adattamento animato. One Punch Man, dunque, è il risultato di un lavoro sincronico, mosso dalla passione di due maestri fuori dal comune che hanno messo insieme, in parti uguali, genialità e follia.

Nell'ultima illustrazione dell'artista, dopo aver fatto jackpot con il disegno dedicato a Spiderman: Un nuovo Universo, ha voluto rappresentare una quotidiana e simpatica scena. Un Terzetto composto da Sonic mentre spunta da un muretto e intento a lanciare una bomba verso il passante Genos. A rendere più simpatica la sequenza è proprio l'uomo che da senso al titolo, l'eore tra gli eori, Saitama, mentre con il suo solito indecifrabile sguardo versa dell'acqua sulla bomba accesa, impedendo al Ninja di compiere il misfatto. Una scena colma di simpatia quella disegnata da Yusuke Murata, visibilmente appassionato della mitologia Marvel, come dimostra l'illustrazione dedicata a Capitan America.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'incredibile lavoro artistico del sensei, vi piace?