One-Punch Man: lo sketch che farà piangere anche il più temibile dei villain!

Come sanno bene i fan di One-Punch Man vanno rispettate determinate regole se si vuole diventare un eroe forte come. Quest'ultimo, anche se ha rivelato come ha fatto ad ottenere il suo straordinario potere, non ha ancora incontrato un eroe al suo stesso livello... almeno fin'ora.

Un adorabile e toccante sketch, ad opera dell'artista Bapogichi, ha fatto incontrare il nostro protagonista con un'eroina davvero particolare, che riuscirà sicuramente a scaldare il cuore del più temibile dei villain con la sua delicatezza.

Il disegno in questione mostra una bambina con indosso un grembiule blu e un cappello giallo mentre indica Saitama dandogli del pelato, cosa che sappiamo dovuta al duro allenamento a cui si è sottoposto per diventare l'eore più forte di tutti.

Incredibilmente la piccola non indica la pelata dell'eroe per deriderlo, bensì perché vede in lui una somiglianza con se stessa. la bambina, togliendosi il cappello, appare infatti priva di capelli a causa della chemio, affermando che sono entrambi pelati con un grande sorriso stampato sulla faccia.

Anche se non si è sottoposta allo stesso allenamento di Saitama i due sono entrambi degli eroi e tra simili, come sia sa, ci si riconosce. Lo sketch è una vecchia opera dell'artista Bapogichi, il quale ha voluto riproporla in questi gìorni su Tumblr.

Potete trovare il disegno dedicato a One-Punch Man in calce alla notizia, ma attenti: può sciogliere i cuori con un solo sguardo, come il pugno di Saitama può distruggere le calamità con un solo colpo.