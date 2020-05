One-Punch Man: Sonic, Saitama e Genos insieme nel nuovo disegno di Murata

Yusuke Murata non si sofferma soltanto sul disegno del manga di One-Punch Man. Il noto mangaka, conosciuto per i suoi disegni spettacolari, è infatti solito caricare anche illustrazioni particolari, tratte sia dal suo manga che da altre opere, sulla sua pagina Twitter. Negli scorsi giorni, il disegnatore ha caricato un nuovo disegno.

Mentre si è concentrato sul ridisegnare completamente One-Punch Man 103, inserendo scene nuove e modificando le precedenti, il mangaka Yusuke Murata ha preparato anche una nuova illustrazione con un trio d'eccezione. Nel disegno in calce, proveniente dall'account personale del disegnatore, vediamo insieme Genos, Sonic e Saitama.

In primo piano abbiamo l'allievo del pelato protagonista di One-Punch Man, affiancato da un Sonic che lascia intravedere solo gli occhi. Alle spalle dei due, in basso e in secondo piano, c'è invece Saitama con il suo classico costume da eroe mentre spara bollicine guardando il cielo. Una scena che sicuramente non vedremo nel manga, dato che Sonic non è molto incline ai rapporti interpersonali. Cosa ne dite di questo disegno di Murata? L'autore ha anche trovato un modo per evitare la censura in One-Punch Man come dimostrato nel volume 4 dell'opera.