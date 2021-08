One-Punch Man: le sorelle Fubuki e Tatsumaki diventano personaggi di Jojo in questa fanart

Le sorelle psichiche Fubuki e Tatsumaki, conosciute anche col nome tradotto di Tempesta e Tornado, sono tra le eroine più forti del mondo di One-Punch Man. Tra loro sembra esserci un divario non soltanto di poteri ma anche affettivo, pertanto difficilmente si vedono insieme, anche in virtù dei rispettivi caratteri e ruoli.

Ma se le trasportassimo dal mondo di One-Punch Man a quello de Le Bizzarre Avventure di Jojo? Il fan Agent65 ha proposto la sua rivisitazione di Fubuki e Tatsumaki con lo stile di Hirohiko Araki. La fan art disponibile in basso tramite il post di Reddit mette in risalto una Fubuki con pose e abiti particolari alla Jojo mentre guida il proprio stand Tatsumaki.

Quest'ultima è diventato un essere sempre con i capelli verdi ma con un fisico retinato e inserti neri e dello stesso colore dei capelli. Una trasformazione atipica per le due che inevitabilmente anche qui faranno uso di qualche sorta di potere psichico. Sono pronte secondo voi per fare la loro apparizione in JOJOLANDS, la nona parte di Jojo che arriverà tra qualche mese?

Le due ragazze di One-Punch Man non sono state le uniche a essere trasposte nel mondo di Hirohiko Araki. Anche i tre protagonisti di Jujutsu Kaisen sono stati ridisegnati in stile Jojo.