One-Punch Man: la spaventosa cura ai dettagli di Studio Madhouse riassunta in un frame

Sono passati ben cinque anni dal debutto di One-Punch Man, l'anime tratto dall'opera di ONE e Yusuke Murata, ma nonostante tutto i fan continuano a scoprire alcune incredibili chicche sfuggite a gran parte del pubblico. A tal proposito, pochi giorni fa un utente ha fatto una straordinaria scoperta analizzando lo scontro tra Saitama e Genos.

Tra i grandi pregi della prima stagione dell'anime spiccano senza dubbio le fenomenali animazioni di Studio Madhouse, e ianyboo ha sottolineato per l'ennesima volta il lavoro svolto da Shingo Natsume e i suoi ragazzi pubblicando alcuni frame tratti dall'episodio 5.

Durante lo scontro tra i due eroi, Genos cerca di colpire il suo avversario incenerendolo dopo una schivata, ma Saitama sembra scomparire nonostante si trovi a mezz'aria. Come potete vedere in calce Madhouse ha avuto premura di animare la tecnica utilizzata dal protagonista, che non potendo volare evita il colpo del cyborg saltando da una roccia all'altra. A velocità normale è difficile notare dettagli di questo tipo, ma il fatto che siano presenti non può che essere riprova della passione con cui Madhouse ha curato la prima stagione dell'anime.

E voi cosa ne pensate? Avevate notato questo piccolo particolare?