One-Punch Man: la spietata Monster Princess prende vita nel sexy cosplay di Giu Hellsing

Un mostro è per sua natura una minaccia per l'umanità, non importa quanto sia bello o all'apparenza docile. Per questo gli eroi di One-Punch Man si danno sempre da fare per eliminare questi esseri e mantenere la pace nella società. Eppure Monster Princess Do-S riesce ad ammaliare nonostante la sua palese pericolosità.

Monster Princess si è presentata in One-Punch Man come una donna irresistibile con un fisico mozzafiato, lunghissimi capelli biondi e vestita con un costume da sadomaso (con immancabile frustino). I tratti che la rendono un mostro sono principalmente gli occhi con la sclera nera e ciò che nasconde dietro la maschera, delle fauci che ricordano molto quelle di Mileena di Mortal Kombat.

Spietata e crudele ma comunque anche bella ed è per questo che molte modelle si prestano ai cosplay di Monster Princess. La bella nemica di One-Punch Man stavolta è stata presa a modello dalla famosa Giu Hellsing, brasiliana che in passato ci ha regalato anche uno splendido cosplay di Boa Hancock. La donna ha vestito i panni di Monster Princess con la foto che potete vedere in basso e che, naturalmente, la lascia seminuda. Sono infatti molto pochi i punti che il costume copre, lasciando molta poca immaginazione a chi la guarda. Che ve ne pare di questo cosplay a tema One-Punch Man?