One-Punch Man: la splendida Fubuki si mostra in questa nuova figure

Quello di One-Punch Man è un brand che nel corso di questi anni è riuscito a conquistarsi l'ammirazione di milioni di fan sparsi in ogni angolo del globo, un successo insperato scaturito da delle idee narrative rivelatesi capaci di stravolgere tutte le colonne portanti di un genere che oramai dettava legge da decenni.

La produzione è riuscita a convincere un pubblico sterminato, prima tramite una produzione manga e successivamente attraverso un adattamento animato, opere a cui hanno fatto seguito varie produzioni parallele pensate per tenere impegnati i fan, i quali non hanno mai smesso d'elogiare il franchise con cosplay e fanart realizzate spesso con estrema cura.

Il successo riscosso ha inoltre portato varie compagnie a realizzare gadget a tema pensati per ingolosire i collezionisti più accaniti, compagnie tra le quali figura anche Damtoys Studio, finita recentemente sotto i riflettori grazie a una nuova figure a tema One-Punch Man e specificatamente dedicata alla splendida Fubuki. Come visionabile nelle immagini poste a fondo news, il prodotto mette in mostra la nostra ben nota Fubuki, seduta su una scalinata in pietra e intenta a guardarci, un lavoro di gran pregio che si caratterizza per una gran quantità di dettagli. Secondo quanto dichiarato, la figure è attualmente disponibile per i i preorder a un prezzo pari a 114 euro - senza contare le spese di spedizione -, mentre la release è attualmente fissata per il primo quarto del 2021.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che in queste ultime settimane ONE ha rivelato alcuni interessanti retroscena su One-Punch Man.