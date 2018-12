One-Punch Man: lo staff dell'anime augura a tutti i fan un buon 2019!

Con un simpaticissimo post sul profilo Instagram ufficiale della produzione, lo staff dell'adattamento animato di One-Punch Man ha deciso di augurare a tutti gli appassionati della serie un felice 2019, anno della tanto attesa seconda stagione.

Il 2018 è ai saluti, e tutto il mondo si prepara ad accogliere il prossimo anno. Il 2019 si preannuncia un anno davvero da non perdere per quanto riguarda l'industria dell'animazione, con una marea di nuove serie interessanti ed altrettante nuove puntate di franchise già consolidatisi nei cuori degli appassionati.

Una delle opere che appartiene a questo secondo caso è One-Punch Man, che vedrà, nell'aprile del 2019, l'arrivo della tanto a lungo e tanto dolorosamente attesa seconda stagione della sua trasposizione animata.

Per celebrare l'avvento di questi nuovi trecentosessantacinque giorni, lo staff dell'adattamento ha deciso di condividere sul suo profilo Instagram ufficiale un post (che potete vedere riprodotto nella parte bassa della presente notizia) che ha lo scopo di augurare a tutti i fan della serie un felice 2019.

Come intuirete dalla foto non hanno rinunciato alla classica commistione di epicità e comicità: al centro dell'immagine c'è il calendario ufficiale di One-Punch Man, che, per il mese di dicembre, ci mostra un Saitama all'apice della forma pronto a sferrare uno dei suoi ormai leggendari pugni irresistibili. Alle sue spalle però, vediamo tre pupazzi che ritraggono i protagonisti del brand, con un aspetto tutt'altro che minaccioso, restituendoci anzi la classica aria tra il vacuo e lo spensierato del protagonista quando non deve sbarazzarsi di orribili mostri.

Che ne pensate di quest'idea dello staff di One-Punch Man per fare gli auguri ai tanti fan che attendono spasmodicamente la seconda stagione un buon anno nuovo? Vi ha strappato un sorriso?