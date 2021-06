One-Punch Man Stagione 2: Alessandro Campaiola è Saitama nel trailer italiano di Dynit!

Per celebrare l'imminente rilascio dell'edizione home video di One-Punch Man Stagione 2, Dynit ha pubblicato sul proprio canale YouTube ufficiale uno spettacolare trailer in italiano che introduce gli spettatori all'avventura di Saitama.

Qualche mese fa, Dynit aveva annunciato l'imminente ritorno in home video dell'eroe in grado di abbattere qualsiasi ostacolo con un singolo pugno. Dal 21 luglio, la seconda stagione di One-Punch Man farà il suo debutto in un prestigioso cofanetto in edizione limitata in Blu-ray e DVD. All'interno di questo pezzo da collezione, oltre ai tredici episodi della stagione 2, realizzata dallo studio d'animazione J.C. Staff, i fan troveranno diversi contenuti extra, tra i quali un booklet da 32 pagine.

Basato sul manga originale di ONE, pubblicato su Tonarino Young Jump di Shueisha, questa seconda stagione dell'adattamento animato arriva in Italia per la prima volta in home video con Dynit. Nel cast di doppiatori troviamo figure come Alessandro Campaiola, voce di Saitama, Flavio Aquilone, nei panni di Genos, e Fabrizio de Flaviis, doppiatore di Garo.

"Saitama è diventato un supereroe per hobby. Ha acquisito una potenza senza precedenti dopo tre anni di addestramento intensivo, e ora è in grado di abbattere qualsiasi nemico che ostacoli la sua strada con un solo pugno. Riesce a unirsi all'Associazione Eroi insieme a Genos, ottenendo la licenza per esercitare ufficialmente l'attività di eroe. Mentre l'Associazione mette insieme un piano per impedire che si avveri una disastrosa previsione, il cacciatore di eroi Garo fa la sua comparsa".

In attesa di questa magnifica edizione, One-Punch Man incontra Rick & Morty nell'illustrazione di un fan.