One-Punch Man Stagione 2: ecco il nuovo trailer con immagini dell'anime!

Solo poche ore fa vi avevamo notificato la diffusione delle prime immagini di One-Punch Man Stagione 2. Adesso è stato distribuito online un video trailer che ci permette anche di ammirare alcune prime animazioni. Diamogli uno sguardo dopo il salto.

Il video, che potete ammirare in alta definizione qui in alto, mostra sostanzialmente le stesse sequenze che abbiamo scovato in Rete questa mattina. Ci vengono mostrati primi piani intensi di alcuni dei protagonisti dei nuovi episodi, da King a Cyborg passando per i due attori indiscussi: il prode eroe "svogliato" Saitama e Garou, il villain della seconda stagione.

Seppur non si tratti di animazioni in grado di fornirci spunti sulla qualità produttiva dell'anime, possiamo tuttavia affermare che i disegni sembrano in linea con la produzione precedente: per chi non lo sapesse, infatti, la Stagione 1 di One-Punch Man è stata realizzata dallo staff di MADHOUSE, mentre per la seconda season i lavori sono passati allo studio di J.C. Staff.

In attesa di poter ammirare meglio ulteriori sequenze, vi lasciamo alla visione della video clip. Ricordiamo che One-Punch Man 2 esordirà nel mese di aprile 2019, ma per ora non abbiamo alcuna notizia ufficiale in merito a un'eventuale operazione di simulcast da parte di VVVVID.it o Crunchyroll.it.