One-Punch Man Stagione 2: il quarto episodio mostra Garo contro un nuovo eroe di classe S

Il quarto episodio della Seconda Stagione di One-Punch Man, andato in onda martedì 30 aprile, ha dato luogo ad uno scontro epico: quello tra Garo, il cacciatore di eroi, e Mazza Metallica, il quindicesimo eroe di classe S.

Mazza Metallica è stato senza dubbio uno dei protagonisti della recente puntata. L'eroe di classe S è stato assoldato come guardia del corpo di Narinki, sponsor dell'Associazione degli Eroi, e di suo figlio. Ma i tre, nei pressi di un ristorante di sushi della Citta S, sono stati attaccati da insetti mostruosi, tra i quali spiccano il Centopiedi Novizio, il Centopiedi Adepto e, soprattutto, il gigantesco Centopiedi Decano, una minaccia di livello drago.

Mazza Metallica ha subito cercato di abbattere l'imponente creatura con la propria "Tecnica Mortale! Colpo gasato!" ma il centipede, scuotendo il proprio corpo, lo ha scagliato al suolo. Sfortunatamente, l'eroe è atterrato proprio nei pressi di Garo, il quale, fino ad allora, aveva trascorso tutto l'episodio girovagando in città alla ricerca di un nuovo avversario.

"Aspetta un attimo Mazza Metallica! Se sei vivo è tutta un'altra storia! La mia seconda preda di classe S. Ora dovrai batterti con me, ti sto dando la caccia." Afferma Garo.

"Ma di che parli, idiota? Non lo vedi quel vermone lì? Muoviti e vatte..." Mazza Metallica non riesce a concludere la frase, attaccato da Garo con la medesima mossa con la quale aveva sconfitto Tank-Top Master. L'eroe di classe S para con destrezza il colpo, pronunciando infine le parole che concludono l'episodio: "Ora capisco, sei il cacciatore di eroi che si definisce un essere misterioso. Sono impegnato, ma se vuoi attaccare briga, ti spaccherò volentieri... quella testa bacata!"



La recente puntata non si è limitata a mostrare esclusivamente Metal Bat e Garo. Nel corso del quarto episodio ha infatti avuto inizio il torneo di lotta di Saitama!