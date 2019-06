One-Punch Man stagione 2: l'episodio di oggi è stato rimandato

Gli ultimi episodi di One-Punch Man ci hanno fatto apprezzare ancora di più il Super Fight, dove la sconfitta di Saitama, imprevista e completamente casuale, a vantaggio di Suiryu ci ha poi lanciato in uno scontro tra quest'ultimo e Goketsu. Tuttavia, per poter guardare il seguito dell'opera tratta dal manga di ONE sembra che dovremo aspettare.

La trasmissione dell'episodio 9 di One-Punch Man di J.C. Staff sarebbe dovuta avvenire oggi martedì 4 giugno ma, con un messaggio sulla pagina Twitter della serie, la produzione avvisa i telespettatori che a causa di un cambio di programma l'episodio slitterà alla prossima settimana.

La motivazione è da ricercarsi negli OPEN di tennis che si stanno svolgendo in Francia in questi giorni e oggi vede la presenza del match tra Rafael Nadal e il giapponese Kei Nishikori. Di conseguenza, per poter seguire il proprio connazionale, la puntata settimanale di One-Punch Man stagione 2 salterà questo martedì e sarà programmata per l'11 giugno.

La sospensione attualmente non è stata ancora divulgata dal portale italiano VVVVid che, in questo momento, segnala ancora l'uscita prevista dell'episodio 9 per oggi 4 giugno alle ore 20:00, ma sicuramente, in seguito allo spostamento dell'episodio in Giappone, anche quello italiano subirà la medesima sorte.