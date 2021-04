One-Punch Man Stagione 2: l'eroe più forte ritorna in home video con Dynit

One-Punch Man è apparso per l'ultima volta in Italia nel 2019 con la trasmissione della seconda stagione. Questa fu proposta nei palinsesti di VVVVID insieme a L'Attacco dei Giganti stagione 3 e la prima stagione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, e da allora i fan di tutto il mondo stanno attendendo il ritorno dell'eroe pelato.

È difficile l'arrivo di una terza stagione considerato il punto in cui si trova il manga di Yusuke Murata, ancora nel pieno dell'arco narrativo. Tuttavia gli spettatori italiani possono adesso aggiungere un nuovo pezzo alla propria collezione e contemporaneamente rinfrescarsi la memoria sugli avvenimenti di One-Punch Man stagione 2 con l'edizione home video.

Dynit ha annunciato infatti che arriverà un cofanetto con i DVD della serie al prezzo di 39,99€ e il cofanetto con gli episodi in blu-ray a 49,99€. Nell'immagine in basso potete osservare la presentazione con la copertina dell'edizione, che mostra Saitama con indosso la calzamaglia da eroe mentre sfonda una parete di cemento grigia. La stagione 2 di One-Punch Man che uscirà il 21 luglio 2021 avrà anche un'edizione limitata con un packaging esclusivo e un booklet di 16 pagine allegato.

Siete pronti a rivedervi i 13 episodi con l'eroe? Per sapere di più sulla produzione della stagione vi ricordiamo della nostra recensione di One-Punch Man 2.