One-Punch Man Stagione 2: inizia la caccia-massacro di Garo!

Garo, finora, è comparso soltanto in brevi scene presenti nei primi due episodi di One-Punch Man 2. Comparse fugaci, certo, ma che hanno già chiarito gli intenti e la minaccia di questo misterioso villain. Approfondiamo meglio cosa è accaduto.

Già nella scena dopo i titoli di coda dell'episodio 1 abbiamo avuto modo di vedere come Garo non abbia intenti esattamente benevoli. Ma è soltanto nel prologo del secondo episodio che ci siamo resi conto di quale minaccia rappresenta nei confronti dell'Associazione degli Eroi.

Con poche mosse, infatti, l'allievo di Silver Fang non ha soltanto eliminato alcuni eroi professionisti, ma ha messo fuori combattimento decine di individui, tra mercenari e criminali, che erano stati convocati presso il quartier generale dell'Associazione degli Eroi per rispondere alla richiesta di un'alleanza pur di fronteggiare l'aumento di Esseri Misteriosi.

In un battibaleno Garo ha dato prova non solo della sua forza, ma della sua violenza, tra arti mozzati ed ossa spezzate. Dopo la scena post-credit dell'episodio 2 di One-Punch Man 2 - che ha scatenato sia perplessità sulle animazioni sia ovazioni per una scena - abbiamo anche visto che il villain ha iniziato a dare la caccia agli Eroi.

Qual è il suo obiettivo? Di sicuro lo scopriremo nei prossimi episodi, in onda ogni martedì sera su VVVVID.it.