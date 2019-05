One-Punch Man Stagione 2: inizia la nuova battaglia di Garo!

La Caccia agli Eroi di Garo è ormai iniziata: l'uomo che punta a diventare un Essere Misterioso adesso ha un nuovo obiettivo, come ha confermato l'ottavo episodio di One-Punch Man.

Nella serata del 28 maggio, infatti, VVVVID ha trasmesso in simulcast l'ottavo episodio della seconda stagione di One-Punch Man. All'inizio della puntata abbiamo visto come finalmente Garo sia riuscito a cogliere di sorpresa il suo obiettivo: Mastino Man. Il giovane, che si comporta e combatte proprio come un cane, aveva però avvertito la presenza del suo nemico, ed evita il primo attacco del furioso allievo di Bang.

Inizia quindi la nuova battaglia di Garo: questa volta, però, l'avversario del villain sembra ancora più forte dei precedenti, essendo in possesso di eccezionali forza ed agilità. Garo attacca Mastino Man con il Colpo dell'Acqua che frantuma la Roccia, ma sembra che per adesso l'eroe di Classe S sia in grado di tenere a bada il suo nemico.

Come proseguirà lo scontro e la caccia-massacro di Garo? Senza dubbio le città che compongono il mondo di One-Punch Man non se la vedono per niente bene: tra invasioni multiple di Esseri Misteriosi, il massacro di Goketsu al Super Fight 22 e la minaccia di Garo, gli Eroi hanno non poche gatte da pelare.