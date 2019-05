One-Punch Man stagione 2: inizia un nuovo torneo di lotta

La seconda stagione di One-Punch Man è ormai in corso da un mese, con quattro episodi finora all'attivo. Saitama ha un nuovo obiettivo, ovvero trovare una persona in grado di tenergli testa e, grazie a Garo, ha deciso di gettarsi in un torneo per combattenti di arti marziali, sperando che qualcuno di loro sia all'altezza dei suoi pugni.

Lo scorso episodio della serie andato in onda su VVVVid di One-Punch Man 2 ci ha mostrato Saitama mentre faceva il suo ingresso nel torneo dedicato ai lottatori di arti marziali. Solo che, per accedere, ha dovuto travestirsi come Charanko, vecchio allievo dell'eroe di rango S Bang. Il travestimento ha già suscitato molta ilarità a causa della parrucca che il protagonista ha dovuto indossare, inoltre non ha minimamente idea del modo di combattere e delle tecniche utilizzate da Charanko.

Infatti, Saitama sbaglia pure i nomi delle mosse da utilizzare eppure riesce, grazie alla sua forza, a conquistare l'attenzione di alcuni importanti combattenti come Bakuzan e Suiryu. Poco dopo, incontra anche un altro dei vecchi studenti di Bang, il quale è a conoscenza delle abilità di Charanko e potrebbe quindi smascherare l'eroe protagonista. L'ex allievo però racconta al finto Charanko di come il torneo sia stato tenuto 21 volte nel corso della storia, con Bang anche vincitore di una delle edizioni, ma lo scorso anno la competizione è stata vinta da un guerriero mascherato che si faceva chiamare Wolfman.

Tuttavia, l'uomo che si spacciava per Wolfman, aveva rubato una maschera all'eroe. Da allora, sono stati vietati indumenti e oggetti che potevano nascondere l'identità, pena una punizione esemplare. Si scopre poi che il Wolfman che ha vinto il torneo lo scorso anno era in realtà Garou, riconoscibile a causa dello stile e delle tecniche utilizzate. Adesso il protagonista di One-Punch Man è ancora più coinvolto a causa del livello dei partecipanti e non sa chi si troverà di fronte.