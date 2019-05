One-Punch Man Stagione 2: ecco perché Garo detesta gli eroi

Martedì 30 aprile, nel corso del nuovo episodio di One-Punch Man, il quarto della Seconda Stagione, è stato nuovamente approfondita l'emblematica figura di Garo. È stato infatti mostrato il motivo per il quale l'uomo che ama definirsi un essere misterioso odia tanto i difensori della giustizia.

Dopo un primo sguardo al passato di Garo, il recente episodio ha inizio con un flashback che ci mostra un istante della sua infanzia, mostrandolo dinnanzi ad un televisore, intento a guardare un cartone animato. Nel mentre il ragazzino fa il tifo per il villain della serie, il malvagio Conte Devil, arriva in soccorso dei civili l'eroe Justice Man. "Questa canzone sfigatissima è il tema di Justice Man... è venuto di nuovo un eroe a rompere le scatole! Forza, non devi perdere Conte Devil! Sconfiggi Justice Man!" Afferma il bambino nel momento in cui l'eroe appare sullo schermo. Inevitabilmente il difensore della giustizia, tramite il suo "Justice Punch" sconfigge la sua nemesi.

Garo rimane così, per l'ennesima volta, alquanto amareggiato. "Maledizione, ha perso di nuovo. Ma quando ci sarà un essere misterioso in grado di battere Justice Man? Gli eroi non perdono contro nessuno? E perchè? La giustizia vince sempre? Ma non è giusto! Anche gli essere misteriosi hanno ambizioni! Loro ce la mettono tutta. Ma poi finiscono sempre ammazzati. A che serve tutto il mio supporto? Eppure gli esseri misteriosi sono più fichi. È una tragedia quando il personaggio popolare vince e quello impopolare perde."

La regia stacca dunque ai giorni presenti, con Garo che afferma: "Se è così che va il mondo... diventerò il mostro più forte, non perderò con nessuno!" Peccato però che il sostenitore degli esseri mostruosi venga inquadrato nel mentre si sveglia sui bidoni dell'immondizia, incapace di ricordare quanto accaduto la notte precedente. Proprio al termine dello scorso episodio era stata infatti mostrata l'enorme differenza tra Saitama e Garo.

Anche a voi capita di tifare per gli antagonisti qualche volta? fatecelo sapere nei commenti!