One-Punch Man Stagione 2: pubblicata la prima immagine del terzo episodio

Come anticipazione al terzo episodio della Seconda Stagione di One-Punch Man è stata pubblicata un'immagine raffigurante Tank-Top Master. Il suddetto eroe, posizionato sedicesimo nella classe S dell'Associazione degli eroi, farà dunque la sua apparizione nel corso della serata.

Il terzo episodio di One-Punch Man Stagione 2 è oramai imminente, con l'uscita fissata alle ore 20:00 della giornata odierna, martedì 23 aprile, su VVVVID.it, il principale portale italiano per lo streaming legale e gratuito delle serie animate.

La trasposizione animata dell'opera ideata da ONE e illustrata da Yūsuke Murata è giunta tra l'ottobre ed il dicembre del 2015 con i dodici episodi della Prima Stagione, prodotta da Madhouse. In Italia la serie è stata trasmessa in streaming, in contemporanea col Giappone, grazie a Dynit su VVVVID. L'adattamento ha successivamente ricevuto una versione doppiata (a partire da gennaio 2016). La Seconda Stagione, attualmente in corso su VVVVID, ha visto un cambio di regia non particolarmente gradito dai fan, con il passaggio allo studio d'animazione J.C.Staff.

Ricordiamo al lettore che, nel corso della giornata odierna, è stato inoltre pubblicato King in versione Le Bizzarre Avventure di Jojo. L'insolita illustrazione raffigura infatti il bizzarro eroe di classe S con i tratti fisici caratteristici della fatica di Hirohiko Araki.