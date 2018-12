One-Punch Man Stagione 2 si mostra nelle prime immagini!

La Stagione 2 di One-Punch Man debutterà durante la prossima primavera e tutti i fan non stanno più nella pelle in attesa di poter ammirare nuovamente le gesta di Saitama e dei suoi amici. L'attesa sarà ancora un po' lunga, ma intanto sono emerse online le prime immagini ufficiali dell'anime, che raffigurano alcuni dei protagonisti.

Si tratta, come potete vedere dagli screenshot in calce, di quattro immagini dedicate ai personaggi principali che animeranno gli eventi della seconda stagione tratta dal manga di ONE e Yusuke Murata. Nelle prime tre, dunque, possiamo ammirare Garou, King e Fubuki, mentre nella quarta vengono mostrati in sequenza Sonic il Supersonico e i due protagonisti, il cyborg Genos e l'eroe Saitama.

Ricordiamo che One-Punch Man Stagione 2 debutterà sulle reti televisive nipponiche nel mese di aprile 2019, ma per il momento non conosciamo ancora la data specifica in cui inizierà la trasmissione dei nuovi episodi - che sono attualmente in produzione presso lo studio J.C. Staff dopo che la Stagione 1 fu realizzata da MADHOUSE.

Il manga, scritto da ONE e disegnato dal talentuoso Yusuke Murata, è edito in Italia da Planet Manga, sottoetichetta di Panini Comics. Vi lasciamo adesso ai nuovi screenshot: quanto attendete le nuove avventure di Saitama e Genos?