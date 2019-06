One-Punch Man Stagione 2: spopola una strepitosa illustrazione di Genos

Gli appassionati dell'adattamento animato di One-Punch Man ultimamente hanno il morale piuttosto basso, complice il rinvio del 9° episodio della Seconda Stagione, slittato dal 4 all'11 giugno. Una stupenda illustrazione di Genos potrebbe però permettergli di trascorrere serenamente questo ultimo giorno di attesa.

L'utente in questione, Iritoki, ha realizzato e postato sul proprio account di Twitter l'ammirabile lavoro, ricevendo una risposta alquanto positiva dai fan. Il post, in un singolo giorno, ha difatti totalizzato un numero enorme di "mi piace" (più precisamente oltre 33.000). Non è difficile immaginarne i motivi, dato che è sufficiente dare un'occhiata all'illustrazione.

La fan-art raffigura difatti Genos, il discepolo di Saitama. L'attuale numero quattordici della Classe S è qui realizzato con un incredibile attenzione per i dettagli. L'eroe, vestito con il tipico abbigliamento casual, è in procinto di lanciare un raggio dal palmo della mano sinistra. La sua forza si evince dall'atmosfera che riveste il suddetto braccio meccanico che, teso verso lo spettatore, sembra far vibrare l'aria.

Questo non è di certo l'unico artwork dedicato al cyborg di ONE. Lo scorso mese è stata difatti pubblicato un'altra illustrazione di Genos, questa volta rappresentato in una posa meno minacciosa. Nel corso degli ultimi episodi sono state inoltre svelate novità importanti circa la trasformazione degli esseri misteriosi, attuabile tramite delle particolari cellule.

