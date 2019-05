One Punch Man Stagione 2: svelato il piano degli Esseri Misteriosi!

Il più recente episodio di One-Punch Man Stagione 2 ci ha mostrato la conclusione del Super Fight 22, terminato con lo scontro tra Saitama e Suiryu. Tuttavia, nella prima parte della puntata, abbiamo anche saputo finalmente qual è lo scopo degli Esseri Misteriosi.

C'è una scena, infatti, in cui Atomic Samurai raduna alcuni suoi compagni per avvisarli della minaccia incombente su varie città, che già in questo momento si ritrovano ad affrontare la duplice minaccia degli Esseri Misteriosi e della caccia agli eroi di Garo. Tra questi, però, c'è Haragiri, un samurai che sembra covare un oscuro segreto.

Haragiri, infatti, informa i suoi colleghi di una nuova sostanza diffusa in circolazione: cellule di Essere Misterioso. Ingerendo questi orripilanti organi, è possibile trasformarsi a sua volta in un mostro. Haragiri afferma di essere stato contattato dall'Associazione degli Esseri Misteriosi, che intende diffondere questa sostanza per infoltire i ranghi del proprio esercito - che vive nel sottosuolo, sotto la reggenza del misterioso Orochi - e sgominare l'Associazione degli Eroi.

Il samurai invita i suoi compagni ad assumere le cellule, rivelando di averlo già fatto a sua volta. Il guerriero, quindi, inizia a trasformarsi in un Essere Misterioso e minaccia di eliminare senza pietà i suoi stessi amici, in caso si rifiutassero di eseguire gli ordini. Per fortuna, un attacco deciso e letale di Atomic Samurai mette fine alla vita del traditore.

Come si evolveranno, quindi, i piani degli Esseri Misteriosi, visto questo sconvolgente sviluppo? Le città verranno invase da orde ancora più fameliche? Lo scopriremo nel prossimi episodi di One-Punch Man Stagione 2.