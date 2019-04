One-Punch Man Stagione 2: Yusuke Murata propone un nuovo disegno di Garo

L'entrata in scena di Garo in One-Punch Man Stagione 2 lascia presagire sviluppi davvero violenti. Intanto il disegnatore del manga da cui è tratto l'anime, Yusuke Murata, ha omaggiato i recenti episodi con un nuovo disegno dedicato al villain.

Il talentuoso disegnatore della versione cartacea di One-Punch Man, che illustra il manga di ONE ormai da svariati anni, ci ha dunque deliziato con un suo disegno dedicato al misterioso villain comparso nei primi due episodi dell'anime.

L'illustrazione ricrea perfettamente la caratterizzazione del personaggio, che si è dimostrato incredibilmente violento e pericoloso persino per l'Associazione degli Eroi. Garo è stato ritratto da Murata con le vesti strappate e il corpo insanguinato, un chiaro segno di una battaglia particolarmente cruenta.

Ricordiamo che, proprio durante l'episodio 2 di One-Punch Man Stagione 2, abbiamo assistito alle prime battute della caccia di Garo, il quale mira (a quanto pare) ad eliminare tutti gli eroi che compongono le Classi più alte dell'Associazione. Prima o poi, dunque, avverrà anche il confronto con Saitama e Genos...

Ricordiamo che l'episodio 3 di One-Punch Man 2 verrà trasmesso su VVVVID proprio questa sera, martedì 23 aprile, a partire dalle ore 20:00, come sempre in simulcast con sottotitoli in italiano. State seguendo l'adattamento di JC Staff?