One-Punch Man stagione 3: ancora niente annuncio, ma i fan hanno le idee chiare

One-Punch Man stagione 2 è stato un flop sotto alcuni punti di vista. Rispetto alla prima stagione prodotta da Madhouse, il lavoro dello studio JC Staff non ha convinto appieno nessuno, in particolare nel settore delle animazioni e nel dinamismo delle scene, facendo perdere molta verve all'opera ridisegnata da Yusuke Murata.

Ormai sono passati tanti anni dalla produzione di quella stagione e all'orizzonte non si vede ancora un seguito. One-Punch Man stagione 3 non esiste ancora sulle televisioni giapponesi o sui servizi streaming, né forse è un progetto esistente su carta, considerando anche che l'adattamento del manga di Murata procede piuttosto lentamente.

Quando arriverà One-Punch Man stagione 3 non si sa, però alcuni fan hanno già le idee chiare su chi vorranno ad animare le prossime avventure di Saitama. Tra Reddit, Twitter e altri social della rete, gli appassionati si dicono schierati per una non riconferma dello studio JC Staff. A molti infatti piacerebbe rivedere Madhouse, che si occupò della prima stagione, ma anche Studio Bones ha avuto qualche apprezzamento grazie a ciò che è stato mostrato in Mob Psycho 100, altra opera derivata dalla geniale mente di ONE. Non va però messo da parte l'interesse per Studio MAPPA, un gruppo sì oberato di lavoro negli ultimi anni ma che ha mostrato comunque una certa costanza produttiva e capacità di trattare anche i big del mercato, come visto con il recente Attack on Titan 4.

E voi invece quale studio preferite per One-Punch Man stagione 3?