One-Punch Man stagione 3, c'è qualcosa in programma? Un tweet di un leaker carica l'hype

La controversa stagione 2 di One-Punch Man ha lasciato l'amaro in bocca a molti spettatori. Chi non segue il manga disegnato da Murata è rimasto in attesa di altri episodi che però non sono arrivati, con diversi punti in sospeso che ancora non hanno avuto risposta. JC Staff ha infatti interrotto la stagione a metà di un lungo arco narrativo.

Le risposte ci saranno in One-Punch Man stagione 3, stagione che però non è stata ancora annunciata e che, almeno per ora, non si intravede all'orizzonte. Ci sono diversi punti interrogativi su chi sarà a produrre e animare i prossimi episodi, ma intanto il pubblico si concentra di più sull'annuncio effettivo.

Il leaker Spanku, molto famoso nel settore e che ha anticipato l'arrivo di diversi anime anche di qualche mese, ha postato sul proprio account Twitter una gif dell'anime di One-Punch Man. Considerato che Spanku non fa nulla per caso, in rete sono iniziate le speculazioni sull'annuncio di One-Punch Man stagione 3.

Considerato che il manga ha completato l'arco attuale con il capitolo 169 di One-Punch Man, adesso ci sarebbero le possibilità di vedere episodi che completerebbero il tutto. Bisognerà comunque attendere altre informazioni ufficiali, e i tempi potrebbero essere maturi considerato che sono passati tre anni dalla fine della stagione 2.