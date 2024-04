One-Punch Man, la Stagione 3 si mostra in una nuova immagine: Saitama e Genos non ci sono!

L'uscita della terza stagione di One-Punch Man è sempre più vicina e lo studio d'animazione JC Staff continua ad alimentare la curiosità dei fan, questa volta con una nuovissima immagine promozionale. Tuttavia, gli appassionati più attenti hanno notato un dettaglio molto importante: mancano Saitama e Genos. Come mai?

Il protagonista della nuova immagine promozionale di One-Punch Man è King, un supereroe di alto rango considerato l'uomo più potente della Terra. In realtà, ironia della sorte è che questo personaggio non possiede nessun potere, ma è semplicemente dotato di una fortuna senza pari che gli permette di schivare gli attacchi degli avversari e prendersi i meriti altrui per aver sconfitto i nemici.

L'immagine promozionale di King fa parte di un progetto più ampio annunciato dal team, che prevede la divulgazione mensile di nuove immagini con differenti personaggi della serie. Ciò significa che, molto presto, toccherà anche agli amatissimi supereroi Saitama e Genos. Questo stratagemma mira a mantenere viva l'attenzione del pubblico mentre si avvicina il momento del ritorno dell'anime.

Mentre l'entusiasmo cresce, è importante ricordare che al momento non esiste una data di uscita confermata per il 2024. Questo dato incerto lascia immaginare che, molto probabilmente, One Punch Man potrebbe tornare nel 2025. Per scoprirlo, non resta che attendere.

In attesa di notizie più concrete sul debutto della terza stagione, ecco una classifica dei cinque personaggi più malvagi di One Punch Man.

