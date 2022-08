One-Punch Man stagione 3: tutto ciò che sappiamo sui prossimi episodi

Una prima stagione di successo, una seconda discreta e poi tanti anni di stop: è stato questo il processo dell'anime di One-Punch Man. L'opera, adattamento dell'omonimo manga di Yusuke Murata e ONE, si è fermato nel bel mezzo di un arco narrativo, lasciando gli spettatori con tanti dubbi. Ora però è ufficiale One-Punch Man stagione 3.

Tuttavia, nonostante l'annuncio ufficiale, si sa poco e nulla del progetto che ha più ombre che luci. Cos'è che sappiamo di One-Punch Man stagione 3 finora? Sicuramente si può iniziare da ciò che sarà trattato. L'arco narrativo che il manga ha raccontato negli ultimi anni si è finalmente concluso e, come mostrato dalla locandina, si arriverà fino alla fase finale di questa saga. L'arco dell'associazione di mostri verrà completamente adattato, con l'anime che vedrà in azione i capitoli dall'85 fino al 170.

Quando andrà in onda One-Punch Man stagione 3? Non ci sono risposte certe, ma considerato l'annuncio avvenuto nell'estate 2022, è possibile che non si andrà oltre l'anno di attesa. È molto probabile che vedremo entro ottobre 2023 il primo episodio della stagione. A meno di ritardi e imprevisti di produzione, è difficile che tutto venga slittato al 2024.

Chi sta lavorando a One-Punch Man stagione 3? Questa è la domanda più delicata: se Madhouse ha fatto un ottimo lavoro nella prima stagione, non si può dire che JC Staff sia stata all'altezza nella seconda stagione. I fan vorrebbero un cambio di studio per One-Punch Man, ma ogni ufficialità è rimandata. Per ora sappiamo soltanto che c'è Chikashi Kubota al lavoro come character designer, tornato dopo le esperienze nelle prime due stagioni.