One-Punch Man stagione 3: quale studio si occuperà del nuovo anime?

Si vociferava della produzione di One-Punch Man 3 già da un po' di tempo, ma soltanto di recente la cosa è diventata ufficiale. L'anime è uno dei più attesi, considerato che i 12 episodi della stagione 2 a cura di JC Staff hanno bloccato la storia nel bel mezzo di un arco narrativo, che però si è appena concluso nel manga.

Dopo anni di silenzio, con l'annuncio ufficiale di One-Punch Man 3 si può tirare un sospiro di sollievo, assicurando al pubblico che il prodotto non è finito nel dimenticatoio. A ora però sappiamo soltanto qual è la key visual dell'anime, quella con Garou e Saitama uno alle spalle dell'altro, cosa che già preannuncia una sfida tra i due. E il resto? Quale sarà lo studio che si occuperà di One-Punch Man stagione 3?

Finora non ci sono state conferme di alcun tipo. È da tempo però che circolano rumor sull'addio di JC Staff al progetto, che quindi potrebbe non occuparsi della terza stagione. Sicuramente il ritorno di Madhouse, dopo le prodezze della prima stagione, sarebbe la scelta migliore, con la casa d'animazione che già conosce l'anime. Anche Studio BONES, che già adatta Mob Psycho 100, sempre di ONE, è uno dei papabili. In molti invece pensano che potrebbe essere Studio MAPPA, sempre alla ricerca di nuovi progetti nonostante il carico di lavoro pesante, ad animarlo.



Tuttavia nulla è da dare per scontato e al momento la situazione contiene troppe variabili per pensare a quale studio si getterà sul lavoro. Qual è lo studio che vorreste ad animare su One-Punch Man 3?