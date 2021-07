One-Punch Man: le straordinarie capacità di Garou nel bel cosplay femminile di Chame

Gran parte della seconda stagione di One-Punch Man è incentrata sulla minaccia crescente di un nuovo potente antagonista. Si tratta di Garou, abile artista marziale che ha cercato di superare i propri limiti affrontando, e uccidendo, diversi membri dell'Associazione degli Eroi, e venendo addirittura chiamato il Cacciatore di Eroi.

Nonostante appaia come un ragazzo snello, Garou è incredibilmente resistente, come si è visto negli ultimi episodi pubblicati, dove è riuscito a tenere testa ad un gruppo di eroi, tra cui Chain'n'Toad, Death Gatling, Shooter e Smileman, nonostante le ingenti ferite riportate. In più occasione Garou si è dimostrato un avversario estremamente complicato da fronteggiare, e un'appassionata della serie ha voluto omaggiarlo realizzando un fantastico cosplay.

Partendo dal design visto proprio nelle battute finali della seconda stagione, ovvero una tuta bianca con diverse fasciature, e una piccola cintura gialla, la fan @chameleahncos ha deciso di vestire i panni dell'antagonista, ricreando alcune delle sue pose. L'ultima delle immagini che trovate in fondo alla pagina, ritrae anche la cosplayer con una delle frecce ricevute da Shooter durante il combattimento sopracitato, che contribuisce a rendere il risultato finale sufficientemente fedele all'originale.

Ricordiamo che sarà possibile recuperare la seconda stagione con un prestigioso cofanetto da collezione, e vi lasciamo ad un esilarante crossover tra Rick e Morty e One-Punch Man.